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ÜNLÜ İŞ ADAMLARINA REKOR CEZA !

Ünlü iş adamlarına rekor ceza !

Boz Grup'un partonları Murat ve Kemal Bozoğlu, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından 7 yıl 3 ay hapis ve 62 milyon TL para cezasına çarptırıldı.

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Murat ve Kemal Bozoğlu Vakıfbank’tan alınan 29 milyon 888 bin 600 TL kredi ile ilgili olarak nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 7 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 62 milyon 267 bin 900 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki en büyük otellerden biri olan Cratos’un sahipleri ve Boz Grup’un patronları Murat Bozoğlu ve kardeşi Kemal Bozoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki kardeşi, Vakıfbank’tan alınan toplam 29 milyon 888 bin 600 TL kredi ile ilgili olarak nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 7 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 62 milyon 267 bin 900 TL adli para cezasına çarptırdı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan davada sanık kardeşlerin, İSKİ adına düzenlenen sahte temlik teyit yazıları kullanılarak kefil sıfatıyla sözleşme imzalayıp, 3 firmaya Vakıfbank AŞ tarafından açılmaması gereken toplam 29 milyon 888 bin 600 TL kredinin verilmesini sağladıkları belirtildi.

Mahkeme, ayrıca sanıklardan Uytaş Şirketi finans bölümü sorumlusu İrfan Usta ve 2006-2012 yılları arasında Uytaş Şirketi yetkilisi Serkan Öktem’e de nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 6’şar yıl 3’er ay hapis ve toplam 32 milyon 168 bin 520 TL’şer adli para cezası verdi. Ayrıca yargılanan 7 şüpheli ile ilgili olarak da beraat kararı verildi.

Habertürk
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