Ünlü iş adamlarının örgüt davasında beraat !

İş adamları Korkmaz Yiğit ve Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 18 sanığın, "suç örgütü kurmak", "hileli iflas" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan yargılandığı davada, tüm sanıkların beraatına hükmedildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan karar duruşmasına, sanıklar Korkmaz Yiğit, Ayhan Yılmaz ile diğer sanıkların avukatları ve TMSF'nin vekili avukat Meltem Oflaz katıldı.

Duruşmada söz alan TMSF avukatı Oflaz, şikayetlerinin sürdüğünü ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı Asım Ekren, davanın esasına ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu. Mütalaada, sanıkların iddia olunan eylemlerine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı derecede ve mahkumiyeti gerektirir şekilde yeterli şüphe elde edilemediği belirtilerek, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi de dikkate alınarak, sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verilmesi istendi.

Duruşmada, söz alan sanık ve avukatlar da mütalaaya katıldıklarını söyledi. Sanık Korkmaz Yiğit de söz alarak, ''Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum.'' dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Korkmaz Yiğit'in ''örgüt yöneticiliği'', ''hileli iflas'', ''nitelikli dolandırıcılık'' ve ''amme alacakları usulü hakkındaki kanuna muhalefet'' suçlarından beraatına karar verdi.

Heyet, sanıklar Salih Alparslan, Alp Gürkan, Gürbüz Yiğit, Sibel Yıldız, Ömer Saçaklıoğlu, Kemal Gülman, Lemi Gülman, Sema Cıngıllıoğlu, Mehmet Erdoğan, Fuat Araz, Kahraman Yiğit, Mert Yiğit, Metin Aşık, Ethel Valid, Firdevs Erentuğ, Kemal Kömür ve Ayhan Yılmaz'ın ''örgüt üyeliği'', ''hileli iflas'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' suçlarından ayrı ayrı beraatına oy birliğiyle hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Maliye Bakanlığı Denetim Kurulu Başkanlığının 17 Nisan 2013 tarihli araştırma ve inceleme raporuna göre, Korkmaz Yiğit'in İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 23 Ekim 2008 tarihli hükmüyle iflasına karar verildiği ve borçlarını ödemeyen Yiğit'in, alacaklılarını zarara sokmak kastı, mevcudunu gizlemek ve eksiltmek maksadıyla suç işlemek için örgüt oluşturduğu öne sürülmüştü.

Aralarında iş adamlarının da olduğu diğer şüphelilerin oluşturulan, bu örgüte üye oldukları ve bu çerçevede Avcılar Ispartakule'deki Tahtakale mevkilerinde Yoluç ailesinden bazı gayrimenkulleri satın aldıkları belirtilen iddianamede, imara açma işlemlerinin şüphelilerden Mehmet Erdoğan adıyla, gerçekte Korkmaz Yiğit tarafından yapıldığı ve çeşitli kişilere satışı yapılan taşınmazların gerçekte Korkmaz Yiğit'e ait taşınmazlar olduğu kaydedilmişti.

Korkmaz Yiğit'in, Mehmet Erdoğan üzerinden elde ettiği ticari gelir mahiyetindeki taşınmazları yine Erdoğan üzerinden sattığı ve bu fiile diğer şüphelilerin de katıldığı savunulan iddianamede, suç tarihi olarak 2007 ile 2011 yılları arası gösterilmişti.

Müşteki şüpheli Salih Alparslan'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesiyle, Korkmaz Yiğit, Mehmet Erdoğan ve Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi ile bazı şirket yetkilileri hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hileli iflas", birden fazla "nitelikli dolandırıcılık" ve "tehdit" suçlarından şikayetçi olduğu anlatılan iddianamede, şikayetçinin, şüphelilerin bu eylemlerini örgütün korkutucu gücüyle yaparak hileli satışlar yapıp vergi kaçırdıklarını, "Banker Kastelli" adıyla tanınan Abidin Cevher Özden'in intiharına sebebiyet verdiklerini iddia ettiği de dile getirilmişti.

"Alp Gürkan'a yapılan satış"

Şikayetçi Alparslan'ın ayrıca, "Avcılar Firuzköy mahallesindeki gayrimenkulün Mehmet Erdoğan'a satışının yapıldığı, gerçekte Fikret Yoluç'dan alınan bu gayrimenkulün Korkmaz Yiğit adına alındığı ve 30 Aralık 2005'te Alp Gürkan'a satıldığı" iddialarında da bulunduğu kaydedilen iddianamede, şüphelilerden Alp Gürkan'ın 15 Ağustos 2013'te savcılığa verdiği ifadeyle, "sözü edilen arsaları, değer kazanacağı düşüncesiyle avukatının tavsiyesi üzerine Mehmet Erdoğan'dan satın aldığı, bedelini avukatına teslim ettiği, bununla ilgili herhangi bir belgenin kendisine teslim edilmediği, imara açılan bu arsaları 6-7 yıl kadar sonra parça parça sattığı" yönünde beyanda bulunduğu aktarılmıştı.

Gürkan'ın, "olayın tamamen ticari bir olay olduğu ve diğer şüphelilerle herhangi bir ilişkisi bulunmadığı" yönündeki ifadelerine de yer verilen iddianamede, tüm şüphelilerin söz konusu suçlar nedeniyle 6 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.