ÜNLÜ İSİM AJDA PEKKAN'IN EVİNDE VEFAT ETTİ

Ünlü yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın hayatını kaybetti. Ersay'ın bu sabah Ajda Pekkan'ın evinde kalp krizi geçirdiği belirtiliyor. Ayşe Ersay'ın vefat haberi müzik dünyasını yasa boğdu.

Bu sabah Ajda Pekkan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Ayşe Ersayın'ın ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğdu.

AYŞE ERSAYIN KİMDİR ?

Ayşe Ersayın, Özel Yükseliş Koleji'ni bitirdikten sonra Bülent Osma ile evlendi. Uzun süren evliliğinin ardıdan, ayrıldıktan sonra İstanbul’ a yerleşti. TRT de yayınlanan bir cumartesi eğlencesi programında Aydoğan Ergezen’e asistanlık yaptı.

Star televizyonunun kurulması ile Aydoğan Ergezen'le birlikte bu kanala geçti.



Bir sene yönetmen yardımcılığı yaptıktan sonra Mustafa Mayadağ ile birlikte Pazarlık isimli müzik eğlence programını yapmaya başladı. Kısa bir süre sonra Cuma Postası isimli programla yapımcı yönetmenliğe adım attı.

Star TV'de Piknik, Salı Pazarı, Kabere Kiboş, Şamata, Benimle Oynarmısın yarışması, Jazz Festivali gibi programlara imza attı. Uzun bir süre bayram özel proglamları ve yılbaşı eğlence programları hazırladı.

Star TV'de çalışırken yüze yakın konser çekti.