Ünlü isim Türkiye'den ayrılıyor

Oyuncu Yasemin Allen (27) kariyeri için, “Artık çok yoruldum, Amerika’ya yerleşiyorum” demişti.
Oyuncu Yasemin Allen, 15 Şubat Çarşamba akşamı İstanbul Harbiye’deki flamme adlı gece kulübünde veda partisi verecek. Sahneye çıkıp şarkı da söyleyecek.
Genç ve güzel oyuncu Yasemin Allen, Türkiye'den ayrılma kararı aldı.
Oyuncu Yasemin Allen (27) kariyeri için, “Artık çok yoruldum, Amerika’ya yerleşiyorum” demişti.
Oyuncu Yasemin Allen, 15 Şubat Çarşamba akşamı İstanbul Harbiye’deki flamme adlı gece kulübünde veda partisi verecek. Sahneye çıkıp şarkı da söyleyecek.