Ünlü isimlerden Fethi Sekin videosu

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için hazırlanan klipte, Türkiye'nin tanınmış isimleri Sekin'in hikayesini anlattı.

Sekin'in şahadetinin ardından TRT tarafından hazırlanan klipte, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, TMSF Başkanı Şakir Ercan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Oktay Kaynarca, Wilma Elles, Demet Akalın, Murat Boz, Fatih Terim, Murat Yıldırım, Mustafa Ceceli, Burcu Esmersoy, Cengiz Kurtoğlu, Kutsi, Emre Altuğ, Esra Erol, Pelin Çift, Hande Fırat, Oğuz Haksever, Şoray Uzun, TRT 1 Ana Haber Sunucusu Erhan Çelik ve bazı STK yöneticileri, kamera karşısına geçti.

Şehidin cenaze görüntülerinin yer aldığı klipte, "benim adım Fethi Sekin" diyen birçok ünlü isim, ardından, Sekin'in dilinden terör saldırısı sırasındaki kahramanlığını ve sonrasını seslendirdi.

Klip, Fethi Sekin'in şahadetinin ardından okunan sala ile sona eriyor.