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ÜNLÜ İSME 5 YILDIZLI OTELDE GÖZALTI

Ünlü isme 5 yıldızlı otelde gözaltı

İzmirli ünlü şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, kaldığı otelde sabah 05.30'da yapılan baskınla polis tarafından gözaltına alındı.

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2016 yılında şoförünü tehdit edip dövdürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Avcı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre geçtiğimiz yıl şoförü Emre Ekinci'yi tehdit ettiği ve dövdürdüğü iddia edilen Avcı, önceki gün İzmir'e geldi. 5 yıldızlı bir otele giriş yapan Avcı'nın bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kayıt sistemine düştü. Sistemde Avcı hakkında İstanbul'daki bir mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartıldığı bilgisi çıkınca polis düğmeye bastı.

POLİS UYANDIRDI

Otele giden ekipler, sabaha karşı 05.30'da Harika Avcı'nın kapısını çaldı. Karşısında polisleri görünce şaşıran Avcı gözaltına alındı. Alsancak Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından karakola götürülen Harika Avcı, buradan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İfadesi alınan Avcı, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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