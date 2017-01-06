ÜNLÜ KOMEDYEN İCRALIK OLDU

Ünlü komedyen icralık oldu

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin, film için çektiği 100 bin TL krediyi ödeyemeyince icralık oldu.

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Ünlü komedyen, bütün birikimi olan 2 milyon TL'yi 16 Eylül'de vizyona giren 'Yıldızlar da Kayar-Das Borak'a yatırmış, 
100 bin TL de kredi çekmişti. Film gişede ilgi görmeyince Seçkin maddi sıkıntıya düştü. 

BORCU YENİDEN YAPILANDIRDI 

Ünlü komedyenin banka kredisini geri ödeyememesi üzerine geçtiğimiz günlerde evine haciz geldi. Bu gelişme üzerine Seçkin, bankanın avukatlarıyla anlaşma yoluna gidip borcun yeniden yapılandırılmasını talep etti. Sanatçının yeni bir ödeme tarihi vermesi üzerine haciz işlemi durduruldu.

Das Borak takma adını kullanan Saim'in popstar olma hikayesini anlatan 'Yıldızlar da KayarDas Borak'ı 33 bin kişi izledi.

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