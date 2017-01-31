ÜNLÜ MODELDEN ÇARPICI İTİRAFLAR

Ünlü modelden çarpıcı itiraflar

Dünyaca ünlü model Miranda Kerr, eski eşi Orlando Bloom ve Bloom'un sevgilisi Katty Perry ile çok iyi anlaştığını yazdı.

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Dünyaca ünlü model Miranda Kerr, eski eşi Orlando Bloom ve Bloom'un sevgilisi Katy Perry'yle ilişkisi hakkında konuştu.

"Biz modern bir aileyiz" diyen Miranda Kerr, Orlando Bloom'dan olan oğlu Flynn'in, Katy Perry'yi çok sevdiğini ve nişanlısı Evan Spiegel'in eski eşi Bloom'la çok iyi anlaştığını söyledi.

"Belki de beşimiz Avustralya'da bir çiftlik satın alıp birlikte yaşarız" diyen Kerr, eski eşi için "Birbirimizi çok seviyoruz. Hayatımızın sonuna kadar yakın olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı

Habertürk
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