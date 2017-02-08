ÜNLÜ ORKESTRA ŞEFİ İBRAHİM YAZICI DA İHRAÇ EDİLDİ

Ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı da ihraç edildi

Yeni KHK ile görevinden ihraç edilenler arasında ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı da yer aldı.

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OHAL kapsamında 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 7 Şubat’ta kamu görevinden çıkarılan 4 bin 464 kişi arasında ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı da yer aldı. Yazıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da danışmanıydı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrosundan çıkarılan Yazıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 2014 yılı mayıs ayından itibaren sanat danışmanlığını da yapıyordu.

Son çıkan kararnamede Türkiye’nin ünlü piyanist ve şeflerinden İbrahim Yazıcı’nın da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkisi kesildi.

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İzmir’de de Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası konserlerini yönetmesiyle tanınan, 2014 yılından itibaren de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun sanat danışmanlığı ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Artistik Direktörlüğü yaptı.

Son KHK ile ihraç edilenler arasında orkestra sanatçısı Filiz Özsoy da var.

DHA
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