Ünlü oryantalden sürpriz karar

Yaklaşık iki yıl önce organizatör Ümit Akbulut ile nişanlandıktan sonra yollarını ayıran oryantal Didem Kınalı, Akbulut ile tekrar bir araya geldi.



Sosyal medya hesabı üzerinden Ümit Akbulut'un fotoğrafını paylaşan Didem ayrıca, "Sağlık sorunlarından dolayı işleri uzun vadeli iptal etmek zorundayım" açıklamasını yaptı.



Kınalı, daha önce de Akbulut ile nişanlandığı için oryantalliğe ara vermişti.

