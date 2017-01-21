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ÜNLÜ ORYANTALDEN SÜRPRİZ KARAR

Ünlü oryantalden sürpriz karar

Oryantal Didem Kınalı, instagram'da aşkını ilan ederken, önemli bir açıklamada bulundu.

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Yaklaşık iki yıl önce organizatör Ümit Akbulut ile nişanlandıktan sonra yollarını ayıran oryantal Didem Kınalı, Akbulut ile tekrar bir araya geldi.
 
Sosyal medya hesabı üzerinden Ümit Akbulut'un fotoğrafını paylaşan Didem ayrıca, "Sağlık sorunlarından dolayı işleri uzun vadeli iptal etmek zorundayım" açıklamasını yaptı.
 
Kınalı, daha önce de Akbulut ile nişanlandığı için oryantalliğe ara vermişti. 
 

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