Ünlü otel icradan satılacak

Kervansaray Yatırım Holding’e bağlı üç büyük otelin icralık olduğu öğrenildi. Bursa’da bulunan Bursa Kervansaray Termal’in icradan satışı 31 Ocak’ta yapılacak. Anılan otel için belirlenen muhammen bedel 53 milyon lira.

Bursalı ünlü tekstilci Sayılgan Ailesi’nin turizm sektöründeki yatırımları Kervansaray Otelleri oldu. Busra, Antaya ve Bodrum’da bulunan otellerin bazılarının icralık olduğu anlaşıldı.

İKİ OTELİN DEĞERİ 464 MİLYON TL

Alacaklı konumda bulunan Alman Aareal Bank AG, Kervansaray Yatırım Holding’den olan 64,6 milyon Euro’luk alacağı için Kervansaray’ın Antalya Lara ve Bursa’daki otellerine yönelik icra takibine girişti. Anılan iki oteli değeri 464,7 milyon TL olarak belirlendi.

İLK İHALE 31 OCAK GÜNÜ

Edinilen belgelere göre Bursa’da bulunan otel için satış günü belirlendi. Busra 7. İcra Müdürlüğü’nün kararına göre Kervansaray Bursa Termal’in ilk icra ihalesi 31 Ocak günü yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ihale 28 Şubat günü yinelenecek. Anılan otel için belirlenen bedel 53 milyon 610 bin TL. Bilindiği icra ihaleleri belirlenen bedelin yüzde 50’si üzerinden yapılıyor.

YENİ SATIŞ GÜNÜ BELİRLENECEK

Kervansaray Bodrum Oteli için de geçtiğimiz günlerde icradan satış günü alınmıştı. Ancak, dosyadaki bir takım eksiklikler nedeni ile bu satış düşmüştü. Otelin yeniden icradan satışı için yeni bir tarih belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

TEKSTİL ŞİRKETLERİ DE ZORA GİRDİ

Kervansaray oteller zincirinin sahibi Sayılgan ailesinin, tekstil sektöründe de önemli yatırımları bulunuyordu. Ancak bir süredir mali sıkıntı yaşayan tekstil alanındaki şirketlerin bir bölümü kapandı. Ravelli markası ile üretim yapan Mintay Tekstil ise bir süre önce iflas erteleme başvurusu yapmıştı.