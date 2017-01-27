ÜNLÜ OYUNCU: ''ANNEM BİR CADI''

Ünlü oyuncu: ''Annem bir cadı''

The O.C adlı diziyle ün kazanan ama sonra hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük bir düşüş yaşayan Mischa Barton, yine bir yıkım yaşadı.

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2000'li yılların başında ana karakterlerden birini canlandırdığı The O.C adlı diziyle ün kazanan ama sonra hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük bir düşüş yaşayan Mischa Barton, yine bir yıkım yaşadı.
 
Bir dönem abartılı şekilde kilo alıp vermesiyle gündeme oturan Barton, Batı Hollywood'daki evinin bahçesinde çaresizlik içinde çığlıklar atmaya başladı.
 
31 yaşındaki Barton'un çığlıklarını duyan komşuları evlerinin bahçelerine ve pencerelerine çıktı. Bu sırada Barton'un "Annem bir cadı" diye bağırdığı ve bir yandan da ağladığı duyuldu.
 
Dünyanın sonunun geldiğini de haykıran Barton'un komşuları hemen sağlık ekiplerini aradı. Oyuncunun evine giden ekipler Barton'u sağlık merkezine götürüp tedavi altına aldı.

TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Uzun süredir kariyerinde de özel hayatında da huzuru bir türlü yakalayamayan Barton daha önce de ruhsal çöküntü nedeniyle tedavi görmüştü. Barton bir dönem de uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak için rehabilitasyon merkezine yatmıştı.
 
Oyuncu annesi Nuala ile daha önce de sorunlar yaşamış hatta 2015 yılında onu, parasını çalmakla suçlayıp dava açmıştı.

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