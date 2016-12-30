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ÜNLÜ OYUNCU ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü oyuncu ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Fas geleneklerine göre yapılan düğüne ağır eleştirilerde bulunanlara böyle ateş püskürdü.

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Murat Yıldırım, düğünün yarısını eşi İmane Elbani’nin memleketi Fas’ın geleneklerine göre yapılmasını eleştirenlere sosyal medyadan sert tepki gösterdi

Geçen pazar akşamı Faslı İmane Elbani’yle hayatını birleştiren Murat Yıldırım, düğün için yapılan yorumlara Instagram sayfasından ağır tepki gösterdi. Düğünün yarısının Fas usulü olduğu için dualar okunması, giydiği kaftan ve üstüne oturduğu tefour ile ilgili yorumlara oyuncu, “Üstünde oturduğum şeyin adı tefour... Leğen değil saygısızlar. Aynı zihniyet kovmadı mı bu ülkeden başkalarını, aşağılamadı mı? Hâlâ aşağılıyorlar. Üstüme giydiğim şey sünnet kıyafeti değil saygısızlar, Peygamberimizin ve padişahların da giydiği kaftan. Söylenen şeyler salavat ve dua idi, bunu dahi bilmiyorsunuz dinciler. Sindirim sisteminizde bozukluk mu var? Başka kültürlere saygınız bu mu? Kültürsüzler" diye cevap verdi.

Milliyet
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