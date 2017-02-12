Ünlü oyuncu ateş püskürdü !

Adı sürekli aşk haberleriyle anılan Müjde Uzman, bu duruma öfkelenince açtı ağzını yumdu gözünü!

Önceki gün 20 yıllık arkadaşlarım dediği 3 erkekle Atlas Balıkçısı'nda görüntülenen Uzman, gazetecileri görünce dışarı çıkarak 30 dakikalık bir röportaja imza attı.

'Karınca inceleyeceğim'

Yapılan haberlerin artık mesleğini bıraktıracak seviyeye geldiğini dile getiren oyuncu şu ifadeleri kullandı: Televizyona çıkıyorum diye kimse benim özel hayatımı sorgulayamaz. Sırf bu yüzden mesleği bırakıp gideceğim. Sizin yüzünüzden belki gidip karınca inceleyeceğim. Ben bu mesleğe yazana okuyana TV programlarında bunları yorumlayanlara saygı duymuyorum. Hayatımı yaşamak istiyorum sadece"