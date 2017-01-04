ÜNLÜ OYUNCU BOMBAYI PATLATTI: ANNE OLACAĞIM

Ünlü oyuncu bombayı patlattı: Anne olacağım

Güzel oyuncu Doğa Rutkay, canlı yayında bu sene anne olmak istediğini söyledi.

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Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, ünlü oyuncu Doğa Rutkay oldu. Rutkay, canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamalarda bulundu.

"Bu yıl anne olacağım"

Artık anne olmak istediğini ve bu yıl ki planlarındaa çocuk sahibi olmak söyleyen Doğa Rutkay “Bu yıl içerisinde ki planlarım arasında çocuk yapmak var. Artık zamanı geldi. Artık dünyada benden de bir canlı olsun ve insanları güldürsün. Kerimcan’ın benden önceki evliliğinden bir oğlu var bir kız çocuğum olsun isterim” diye konuştu.

"Markaya para harcamıyorum"

Marka takıntısı olmadığını ve marka elbiselere para vermediğini söyleyen Doğa Rutkay “Cimri birisi değilim ama emeğime saygı duyuyorum. Büyük markalara hiç para harcamadım. Onlara vereceğim parayla dünyayı geziyorum. Bir tek kaliteli ayakkabı giyiyorum.  Sade ve doğal olan tarafta oldum” dedi.

"Bekletilmeyi sevmiyorum"

Hayatta en çok bekletilmeye ve yalana tahammülü olmadığını söyleyen Doğa Rutkay “ Bekletilmeyi ve verilen sözün tutulmamasından nefret ediyorum. Bunları sevmiyorum ama kocam beni çok bekletiyor ve hazırlanamıyor. Kerimcan çok yavaş, ben ise takm tersi çok hızlı ve hamarat bir ev hanımıyım” dedi.

"Oyunculuk son çaremdi"

Oyunculuğun son çaresi olduğu için başladığını belirten Doğa Rutkay “Arkeolog olmak istedim ama üniversitede tarih bölümünü kazanamadığım için son çarem oyunculuktu. Bende konservatuara girdim. Eğer  tarih bölümünü kazansaydım çok iyi bir tarihçi olurdum. Şimdide dönem diziler var ama ben dönem dizilerinde yer almam. Çünkü ben insanları güldürmeyi seviyorum” dedi.

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