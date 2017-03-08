Ünlü oyuncu boşanıyor...

Scarlett Johansson, Fransız eşi Romain Dauriac'a boşanma davası açtı.

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson ile Fransız eşi Romain Dauriac'ın, evlilik durumuyla ilgili haftalardır spekülasyonlar yapılıyordu. Beklenen oldu ve güzel oyuncu, boşanma davası açtı.



New York Post'un haberine göre; Scarlett Johansson'ın avukatı Judith Poller, Romain Dauriac'ın avukatı Harold Mayerson'a boşanma dosyalarını iletti.

Dauriac'ın avukatı, müvekkilinin Fransa'ya taşınmak istebileceğini, Johansson'ın da çok fazla seyahat ettiği gerekçesiyle kızlarının velayetini alıp onu da Fransa'ya götürmek isteyebileceğini iddia etti.





Johansson ve Dauriac, 1 Ekim 2014 tarihinde kızlarının doğumunu takiben Montana'da evlenmişti.



'The Avengers' filminin yıldızı, son birkaç aydır sürekli alyansı olmadan görüntüleniyordu.