  • MHP'liler muhalif MHP'lilere saldırdı !
  • Lice'deki operasyondan acı haber geldi
  • MHP lideri hakkında çok sert eleştiri
  • Mersin Baro Başkanı, kadın avukatı ittirdi !
  • Bakan Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı yüz yüze görüştü

ÜNLÜ OYUNCU BOŞANIYOR...

Ünlü oyuncu boşanıyor...

Scarlett Johansson, Fransız eşine boşanma davası açtı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Scarlett Johansson, Fransız eşi Romain Dauriac'a boşanma davası açtı.

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson ile Fransız eşi Romain Dauriac'ın, evlilik durumuyla ilgili haftalardır spekülasyonlar yapılıyordu. Beklenen oldu ve güzel oyuncu, boşanma davası açtı.
 
New York Post'un haberine göre; Scarlett Johansson'ın avukatı Judith Poller, Romain Dauriac'ın avukatı Harold Mayerson'a boşanma dosyalarını iletti. 

Dauriac'ın avukatı, müvekkilinin Fransa'ya taşınmak istebileceğini, Johansson'ın da çok fazla seyahat ettiği gerekçesiyle kızlarının velayetini alıp onu da Fransa'ya götürmek isteyebileceğini iddia etti.

--2740931.jpeg
 
Johansson ve Dauriac, 1 Ekim 2014 tarihinde kızlarının doğumunu takiben Montana'da evlenmişti.
 
'The Avengers' filminin yıldızı, son birkaç aydır sürekli alyansı olmadan görüntüleniyordu.

444
-
Sapık YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı !Sapık YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı !
Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !
Mete Yarar'dan Almanya kriziyle ilgili çarpıcı tespitMete Yarar'dan Almanya kriziyle ilgili çarpıcı tespit
Ali Şen: Oyumu Ali Koç'a vereceğimAli Şen: Oyumu Ali Koç'a vereceğim
Kaza kurbanı kadına acı vedaKaza kurbanı kadına acı veda
Telefon dolandırıcılarının eğlence görüntüleriTelefon dolandırıcılarının eğlence görüntüleri
''Türklerin umurunda değil''''Türklerin umurunda değil''
Dilek Doğan davasında yeni görüntüler izlendiDilek Doğan davasında yeni görüntüler izlendi
Hakimden avukata: Sizin de başınıza bir şey gelmesinHakimden avukata: Sizin de başınıza bir şey gelmesin
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS