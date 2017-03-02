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ÜNLÜ OYUNCU DA DOLANDIRICLARIN KURBANI OLDU

Ünlü oyuncu da dolandırıcların kurbanı oldu

Ünlü oyuncu Yiğit Özşener'in kredi kartını kopyalayan dolandırıcılar, ABD'den 9 bin liralık harcama yaptı.

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Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Yiğit Özşener'in şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Özşener'in ifadesine göre olay şöyle gelişti: 24 Mart 2015'te ünlü oyuncuya, kredi kartından harcama yapıldığıyla ilgili mesajlar gelmeye başladı. Bankayı arayarak işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığını söyleyen Özşener'in isteği üzerine kredi kartı kapatıldı. İstanbul Bilişim Suçları Bürosu'nun yaptığı soruşturmada; Yiğit Özşener'in kredi kartının bilgileri kullanılarak 9 bin lira harcama yapıldığı tespit edildi. Bu harcamalar, ABD'de faaliyet gösteren firmalardan yapıldı. Savcılık; ünlü oyuncunun, yurt dışında gerçekleştirilen dolandırıcılık işlemlerinden dolayı oluşan zararın giderilmesi için hukuk mahkemesine başvurması gerektiğini belirterek soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

Sabah
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