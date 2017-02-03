Ünlü oyuncu darbe için çağrı yaptı

Aşırı sol görüşlü Yahudi asıllı oyuncu Sarah Silverman, Berkeley'deki olaylar sırasında orduya "faşist" Başkan Donald Trump ve "destekçilerini" devirmek için bir darbe başlatması çağrısında bulundu.

Ünlü aktris Sarah Silverman aşırı sol görüşüyle tanınıyor. Oyuncu dün Twitter adresinden yaptığı bir paylaşımla hem destek aldı hem de büyük tepki çekti.



Silverman, yaklaşık 10 milyonluk Twitter takipçisine "Uyan ve direnişe katıl" diyerek çağrıda bulundu. Sanatçı ayrıca; "Ordu bizimle olunca faşistler devrilir. Deli kral ve görevlileri güle güle."dedi.

Silverman, Başkan Trump'ı devirmek için askeri darbeyi onaylayan tek ünlü değil.

Solcu komedyen Rosie O'Donnell da, seçimlerde Rus hükümeti ile anlaşma "suçlaması" ndan temize çıkana kadar Donald Trump'ın göreve başlama töreninin geciktirilmesini engellemek adına sıkıyönetim ilan edilmesi için Hillary Clinton'a destek vermişti.