ÜNLÜ OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Kutsi ile evlilik yolunda ilerleyen ünlü oyuncu Feyza Çıpa hastaneye kaldırıldı.

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Dört nala giden attan düşen ve sert bir şekilde zemine düşen Feyza Çıpa'nın vücudunda bazı ezilmeler oldu ve eli kırıldı. Kutsi ile evlilik yolunda ilerleyen oyuncu, şu an yürümekte zorluk çekiyor.

Yaklaşık bir yıldır binicilik eğitimi alan ve atlara karşı büyük bir sevgi besleyen Feyza Çıpa, 10 gün önce az daha bu tutkusunun kurbanı oluyordu.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Atlara ve biniciliğe tutkuyla bağlanan Çıpa, haftanın her günü Ömerli’de bir binicilik eğitimi merkezinde ata biniyor.Eğitimi sırasında dengesini kaybederek atın üzerinden savrulan ve sert bir şekilde zemine düşen Çıpa, acilen hastaneye kaldırıldı.

YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANIYOR

Kazanın ardından sozcu.com.tr’ye konuşan Çıpa, "Dört nal engel atlıyordum. Parkur yapıyordum. O sırada düştüm. Vücudumun çeşitli yerlerinde ezilme oldu. Elim kırıldı. Şu an yürümekte zorluk çekiyorum ama buna da şükür" diyerek kazanın detaylarını anlattı.

Feyza Çıpa, en az iki ay boyunca ata binemeyeceğini sözlerine ekledi.

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