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ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan Nurhan Nur hayatını kaybetti.

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1962 yapımı 'Yılanların Öcü' filminde Fikret Hakan'la birlikte başrolü paylaşan, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ve 'Maden' gibi ünlü filmlerde rol alan Nurhan Nur, dün yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... 87 yaşındaki oyuncu Nurhan Nur hayata veda etti.

Ünlü sanatçının cenazesi, yarın (28 Mart Salı) Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

NURHAN NUR KİMDİR?

1950 yapımı 'Parmaksız Salih' filmiyle oyunculuğa başlayan 1930 doğumlu Nur; 'Bu Vatanın Çocukları', 'Düşman Yolları Kesti', 'Yılanların Öcü', 'Bozuk Düzen', 'Son Kuşlar', 'Kanun Benim', 'Yaprak Dökümü', 'Fırat’ın Cinleri', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Maden' ve 'Susuz Yaz'ın ikinci çevriminde oynadı.

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