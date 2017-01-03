ÜNLÜ OYUNCU TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü oyuncu tepki gösterdi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, taciz ve kadına şiddet olaylarına tepki gösterdi.

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'Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, kendisine yöneltilen "Şu sıralar Gündeminizin ilk sırasında ne var?" sorusuna, "Gündem var. Beni en çok sinirlendiren şey küçük yaşta tacize uğrayanlar çocuklar, kadın ölümleri, çocuk ölümleri. Her şeyden önce sanırım Türkiye'de erkek olmayı incelememiz lazım" yanıtını verdi.

Oğlu Osman Nejat’ın eğitimi için İngiltere’ye gideceği konuşulan Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda, oğluna kadınlara karşı çok centilmen ve nazik bir erkek olma konusunda nasihatler verdiğini dile getirmişti.

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