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ÜNLÜ OYUNCUDAN POYRAZ KARAYEL VEDASI

Ünlü oyuncudan Poyraz Karayel vedası

''Poyraz Karayel''de Zülfikar rolünde olan Celil Nalçakan, sosyal medyada duygusal bir veda mesajı yayınladı.

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'Poyraz Karayel' dizisinde Zülfikar rolünde izlediğimiz Celil Nalçakan sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Kanal D’nin sevilen dizisi Poyraz Karayel geçtiğimiz hafta ekranlara veda etti. Dizi oyuncuları önce veda yemeğinde buluştu ardından da sosyal medya hesaplarında birbirinden duygusal mesajlar yayınladı. Dizinin Zülfikar’ı Celil Nalçakan da hislerini dün akşam Instagram’da dile getirdi.

Kendisine verilen plaketi açan Nalçakan, altına şu notu düştü:

“Hani böyle, sevgilinden ayrılırsın, önce hafiflemiş hissedersin kendini ama birkaç hafta sonra kalbinin ağrısından uyuyamazsın… Ya da kolun kırılır fakat o an fark etmezsin, sancısı birkaç saat sonra gösterir kendini… 1 Mart’ta bana verilen kutuyu, bugün açtım… Dayanabilirim sandım, dayanamadım… Öyle bir his… Öyle bir ağırlık… Tekrar kapattım ve en güvende olacağı yere emanet ettim. Anneme.”

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