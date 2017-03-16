Ünlü oyuncuların çıplak fotoğrafları internete sızdı

Dünyaca ünlü oyuncular Emma Watson ve Amanda Seyfried'in çıplak fotoğrafları çalındı ve internete sızdırıldı.

Harry Potter serisinde canlandırdığı 'Hermione Granger' karakteriyle üne kavuşan İngiliz oyuncu Emma Watson, internete sızdırılan bikinili fotoğrafların kendisine ait olduğunu doğruladı. Temsilcisi aracılığıyla açıklama yapan 26 yaşındaki oyuncu, çıplak fotoğrafların ise kendisine ait olduğu iddialarını reddetti.

ABD'li aktris Amanda Seyfried'in sözcüsü, fotoğrafların ünlü oyuncuya ait olduğunu söyledi. 31 yaşındaki oyuncunun 2013-2015 yılları arasında aşk yaşadığı eski sevgilisi Justin Long ile beraber 'özel fotoğraflar'ın da çalınan kareler arasında yer aldığı belirtildi. Söz konusu fotoğrafların Amanda Seyfried'in telefonundan mı yoksa Justin Long'unkinden mi çalındığı henüz bilinmiyor.