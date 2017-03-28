Ünlü oyuncunun 1.5 yaşındaki oğlu davacı oldu

Ünlü oyuncu İsrafil Köse, 23 Ağustos'ta İstanbul Kadıköy'de motosikletiyle giderken taksinin aniden açılan ön kapısına çarpmış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Köse'nin 1.5 yaşındaki oğlu Şafak Köse adına avukatı, ünlü oyuncunun ölümüne neden olan taksi şoförü hakkında 70 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Dilekçede Şafak Köse'nin, İsrafil Köse'nin tek mirasçısı ve evladı olduğu belirtildi. Dilekçede, şoför Serkut Özhan'ın araç sol ön kapısını dikkatsizce ve hiçbir kontrolde bulunmadan hızlı bir şekilde açması sonucu babasının kullandığı motora çarptığı anlatıldı. Asli derecede kusurlu olduğu iddia edilen sürücünün Köse'nin ölümüne neden olduğu ileri sürüldü. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:





"Henüz 1.5 yaşında olan Şafak Köse, ömrü boyunca babasının yokluğunu hissedecek ve yetim büyüyecek. Babasını kaybetmenin acı ve ıstırabını yıllarca yaşayacak. Minik Şafak'ın ömrü boyunca çekeceği üzüntüyü tarif etmek mümkün değil. Minik Şafak'ın uğramış olduğu korku, endişe ruhsal bunalım ve çöküntünün tam anlamıyla karşılığı olmasa da meydana gelen buhranın ortadan kalkması adına 70 bin liralık manevi bin liralık maddi tazminat talep ediyoruz."