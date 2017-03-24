  • Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması
  • TSK PKK'ya bomba yağdırdı
  • Antalya'da Milli zafer !
  • ''Cinci hoca'' insaları böyle kandırdı !
  • Seçmenler sınırı yürüyerek geçmeye başladı

ÜNLÜ OYUNCUNUN ARACINA TOMA ÇARPTI

Ünlü oyuncunun aracına TOMA çarptı

Ünlü oyuncu Şoray Uzun'un aracına Okmeydanı'nda TOMA çarptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline D-100 karayolu Okmeydanı sapağında TOMA çarptı

D-100 karayolu Okmeydanı sapağında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline çarptı. Kazada yaralanan olmazken Şoray Uzun, "TOMA bana çarptı. Bir şey yok. Canımız sağ olsun" dedi. 

unlu-oyuncu-soray-uzun-a-sok--2772437.jpeg
Kaza, D-100 karayolu Okmeydanı sapağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) Okmeydanı sapağında ünlü oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline sol yandan çarptı. Kazada otomobili hasar gören Şoray Uzun, "TOMA bana çarptı. Bir şey yok. Canımız sağ olsun. Arkadaşlarla tanışma nasipmiş." dedi.
 
Olay yerine gelen trafik polisleri, TOMA'yı kullanan polis ve Şoray Uzun'a alkol metre üfleterek alkol kontrolü yaptı.

405
-
İsmailağa Cemaati referandumda kararını verdiİsmailağa Cemaati referandumda kararını verdi
Selahattin Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafı olay olduSelahattin Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafı olay oldu
Merkel'den Erdoğan'a sürpriz cevabıMerkel'den Erdoğan'a sürpriz cevabı
Ak Parti'nin anketçisinden sok açıklamalarAk Parti'nin anketçisinden sok açıklamalar
Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi referandum anketiAvrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi referandum anketi
Yiğit Bulut'a 850 bin TL'lik makam aracı Meclis gündemindeYiğit Bulut'a 850 bin TL'lik makam aracı Meclis gündeminde
Rusya ile krizlerin biri bitmeden diğeri başlıyorRusya ile krizlerin biri bitmeden diğeri başlıyor
Ece Seçkin makyajsız halini paylaştıEce Seçkin makyajsız halini paylaştı
CHP'den bir ilk ! Başbakan'ı o karşıladıCHP'den bir ilk ! Başbakan'ı o karşıladı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS