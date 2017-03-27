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ÜNLÜ REKLAMCI HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü reklamcı hayatını kaybetti

Rekalm dünyasının duayen isimlerinden olan Atilla Aksoy bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

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Türkiye reklamcılık endüstrisinin en önemli isimlerinden olan Atilla Aksoy 2007 yılından bu yana reklam ve pazarlama iletişiminin yanı sıra marka danışmanlığı hizmeti veren WORKS ajansının Başkanlığını yürütüyordu.

30 yıllık mesleki hayatında Komili ve Tariş Zeytinyağları, Ford, Garanti Bankası, Altınyıldız, Network, Beymen, Mudo, IKEA, THY, Türkiye Turizm Tanıtımı, Marsa gibi çok sayıda önemli marka ve kuruluşların tanıtım projelerini yönetti.

2006-2008 WWF Türkiye Başkanı ve Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi olan Aksoy Tarih Vakfı ve Açık Radyo'nun da kurucularındandı.

Aksoy'un reklama bakışını ve günümüzde geldiği evreyi yansıtan "Yeni Reklamcılık" adlı çalışması 2005'te yayınlanmıştı.

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