ÜNLÜ RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI !

ÜNLÜ RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI !

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Olayda saldırıya uğrayan 58 yaşındaki M.A.B hayatını kaybetti, iki kişi de hafif yaralandı

İstanbul'da Anadoluhisarı Sabancı Öğretmen Evi'nin hemen yanında bulunan bir restoranda saldırgan Hüseyin S., babasını öldürdüğünü iddia ettiği kişiye kurşun yağdırdı. Olayda saldırıya uğrayan 58 yaşındaki M.A.B hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırgan Hüseyin S. gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, olay bugün 16.00 sıralarında Anadoluhisarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre silahlı saldırgan Hüseyin S., restoranda karşılaştığı 58 yaşındaki M.A.B.'ye tabancayla ateş etti. Olayda saldırıya uğrayan 58 yaşındaki M.A.B hayatını kaybetti, iki kişi de hafif yaralandı. Yaralılar Kavacık'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan olaydan sonra polis tarafından yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının, 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle restoranda karşılaşması sonucu ateş ettiğini söylediği öne sürüldü. Zanlı, sorgu amacıyla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DEMET AKALIN DA ORADAYDI

Demet Akalın da silahlı saldırının yaşandığı dakikalarda Beykoz'daki restorandaydı. Akalın, Twitter'dan bir takipçisine böyle yanıt verdi:

1373115_e1c93aaa70d7d4b5fd0a3017f5e4f912.jpg

1150
Müjdat Gezen'in Atatürk anısıMüjdat Gezen'in Atatürk anısı
Yeşim Salkım tecavüz iddiasından sonra ateş püskürdüYeşim Salkım tecavüz iddiasından sonra ateş püskürdü
Trump'a Kuran okuyan imam konuştuTrump'a Kuran okuyan imam konuştu
Satanist cinayette şok raporSatanist cinayette şok rapor
''Hayır'' diyen Abdüllatif Şener'den olay sözler''Hayır'' diyen Abdüllatif Şener'den olay sözler
Trump’ın kızı Ivanka’ya tepkiler çığ gibi büyüyorTrump’ın kızı Ivanka’ya tepkiler çığ gibi büyüyor
Meksika "Tanrı'nın eli"ni konuşuyorMeksika "Tanrı'nın eli"ni konuşuyor
Esad ile ilgili şok iddiaEsad ile ilgili şok iddia
Caner Erkin'den Asena hamlesiCaner Erkin'den Asena hamlesi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS