ÜNLÜ RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI !

Olayda saldırıya uğrayan 58 yaşındaki M.A.B hayatını kaybetti, iki kişi de hafif yaralandı

İstanbul'da Anadoluhisarı Sabancı Öğretmen Evi'nin hemen yanında bulunan bir restoranda saldırgan Hüseyin S., babasını öldürdüğünü iddia ettiği kişiye kurşun yağdırdı. Olayda saldırıya uğrayan 58 yaşındaki M.A.B hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırgan Hüseyin S. gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, olay bugün 16.00 sıralarında Anadoluhisarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre silahlı saldırgan Hüseyin S., restoranda karşılaştığı 58 yaşındaki M.A.B.'ye tabancayla ateş etti. Olayda saldırıya uğrayan 58 yaşındaki M.A.B hayatını kaybetti, iki kişi de hafif yaralandı. Yaralılar Kavacık'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Saldırgan olaydan sonra polis tarafından yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının, 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle restoranda karşılaşması sonucu ateş ettiğini söylediği öne sürüldü. Zanlı, sorgu amacıyla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DEMET AKALIN DA ORADAYDI

Demet Akalın da silahlı saldırının yaşandığı dakikalarda Beykoz'daki restorandaydı. Akalın, Twitter'dan bir takipçisine böyle yanıt verdi: