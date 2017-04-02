ÜNLÜ RUS ŞAİR HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü Rus şair hayatını kaybetti

Ünlü Rus şair Yevgeni Yevtuşenko, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

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Ünlü Rus şair Yevgeni Yevtuşenko, kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.

Ünlü şairin eski eşi Mariya Novikova, "Birkaç dakika önce, yakınları ve sevdiklerinin yanında, ani kalp durması nedeniyle, uykusunda yaşamını yitirdi" dedi.

Yevgeni Yevtuşenko 1950'lerden sonra yetişen şair kuşağının önde gelen temsilcilerindendi. Yevtuşenko, Türk şair Nazım Hikmet ile arkadaştı.

NAZIM İÇİN ŞİİR YAZMIŞTI
Daha önce Rus basınına konuşan Yevtuşenko, Nazım'ın iyi bir komünist olduğunu vurgulayarak, "Nazım iyi bir komünist idi. Herkes onun gibi olsaydı belki ben de komünist olurdum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu arada ünlü Rus şair Yevtuşenko, Nazım'dan çok etkilenmiş ve ona 'Nazım'ın Yüreği' adlı bir de şiir yazmıştı.

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