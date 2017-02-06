ÜNLÜ ŞARKICI BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

Ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin son paylaştığı fotoğrafı hayranlarını şaşırttı.

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Şarkıcı İrem Derici, kulis aynasının üzerine uzanarak poz verdi. Derici'nin gün geçtikçe daha da zayıfladığı fotoğraftan da görüldü. Derici, adeta bir deri bir kemik kaldı.

Şarkıcı İrem Derici verdiği kilolarla sık sık gündeme gelmişti. Instragram'da paylaştığı son fotoğraf ile Derici'nin bir deri bir kemik kaldığı görüldü. 

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MUSTAFA CECELİ İLE YAPTIĞI YENİ DÜETİNİ DE ETİKETLEDİ

İrem Derici yaptığı paylaşımın ardından, fotoğrafın altına da  Mustafa Ceceli ile yeni yaptığı düetinin adı olan 'kıymetlim' sözünü etkiletyerek şu yorumu yaptı: Akşamlar ve sabahlar benim için hep aynılar, bakamam ki ne gerek var, niye var ki bu aynalar? üstümdeki hırkada bak, hala saçının teli var, akıllanır sanma beni, burda hala bir deli var!" #kıymetlim

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