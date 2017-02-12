Ünlü şarkıcı çığlığı bastı !

Karşısında bir anda gazetecileri gören Ayla Çelik, çığlık atmaya başladı. Yüzünü saklayan şarkıcı, "Beni böyle çekmeyin ne olur. Sevgilimin montunu ve şapkasını giydim" dedi. Çelik, "Aleyna genç yaşta bu kadar popüler olmuşken ve çok gençken şımarmak hakkıdır diye düşünüyorum." dedi.

Ayla Çelik, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Karşısında bir anda gazetecileri gören Ayla Çelik, çığlık atmaya başladı. Yüzünü saklayan şarkıcı, "Beni böyle çekmeyin ne olur. Sevgilimin montunu ve şapkasını giydim" dedi. Daha sonra muhabirlerden kurtulamayacağını anlayan Ayla Çelik muhabirlerle sohbet etti. Yakın arkadaşı Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasındaki polemiği değerlendiren şarkıcı, "Ben konuya pek hakim değilim. Fakat Aleyna genç yaşta bu kadar popüler olmuşken ve çok gençken şımarmak hakkıdır diye düşünüyorum." dedi. 14 Şubat'ta sevgilisi Barbaros Utku'dan güzel bir sürpriz beklediğini belirten Ayla Çelik, "Bende bir sürpriz hazırlıyorum, benim sürprizlerinde limit yoktur" diyerek yürüyüşüne devam etti.