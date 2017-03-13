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ÜNLÜ ŞARKICI HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

1970'lerde kurulan Sister Sledge grubunun üyesi 60 yaşında hayatını kaybetti.

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1970'lerde ABD'de soyadı Sledge olan dört kız kardeş tarafından kurulan ünlü Sister Sledge grubunun üyesi Joni Sledge, 60 yaşında hayatını kaybetti.

'We are Family' adlı şarkıyla tanınan Sister Sledge grubunun reklamcısı Biff Warren, Joni Sledge'in bir arkadaşı tarafından cuma günü Arizona Phonebc kentindeki evinde ölü bulunduğunu bildirdi.

Sledge'in hasta olmadığını belirten Warren, ölüm sebebinin henüz bilinmediğini kaydetti.

Sosyal medya üzerinden Joni Sledge'in ölümünden dolayı çok üzgün olduklarını belirten Sister Sledge grubu, onu çok özlediklerini aktard

Sabah
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