Ünlü şarkıcı tepkisiz kalmadı

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından Hollanda ve Almanya'daki konserlerini iptal ettiğine dair bir yazı paylaştı.



Kekilli, twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "Hepimizden özür dileyene kadar da gelmeyi düşünmüyorum" notunu düştü. Kekilli'nin bu paylaşımına takipçilerden destek geldi.