Ünlü şarkıcı tepkisiz kalmadı

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından Hollanda ve Almanya'daki konserlerini iptal ettiğine dair bir yazı paylaştı.
Kekilli, twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "Hepimizden özür dileyene kadar da gelmeyi düşünmüyorum" notunu düştü. Kekilli'nin bu paylaşımına takipçilerden destek geldi.
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