  • Erdoğan'dan Hollanda'ya: Bedelini ödeyeceksiniz
  • Bakan Çavuşoğlu: Özür dilemek yetmez, karşılığı olacak
  • Hollanda polisi şiddet kullandı: 7 yaralı
  • EPDK'dan doğalgaz abonelerine önemli uyarı
  • AİLE BAKANI KAYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
CANLI MAÇBEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR / ARENA'DA MÜTHİŞ MÜCADELE

ÜNLÜ ŞARKICI TEPKİSİZ KALMADI

Ünlü şarkıcı tepkisiz kalmadı

Ünlü sanatçı Murat Kekilli Hollanda'daki yaşanan olaylara tepkisiz kalmadı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından Hollanda ve Almanya'daki konserlerini iptal ettiğine dair bir yazı paylaştı. 
 
Kekilli, twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "Hepimizden özür dileyene kadar da gelmeyi düşünmüyorum" notunu düştü. Kekilli'nin bu paylaşımına takipçilerden destek geldi.

2qyxk_1489327388_2527.png

278
-
Barzani'den Bağdat yönetimine mesajlar: Bağımsızlık süreci...Barzani'den Bağdat yönetimine mesajlar: Bağımsızlık süreci...
Hollanda'dan ilk açıklamaHollanda'dan ilk açıklama
Hollanda temsilciliklerine giriş çıkışlar kapatıldıHollanda temsilciliklerine giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişmeEmrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişme
Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert açıklamaDışişleri Bakanlığı'ndan çok sert açıklama
Bakan Kaya'nın Hollanda polisi ile tartışma anıBakan Kaya'nın Hollanda polisi ile tartışma anı
Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protestoHollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto
Numan Kurtulmuş Türkiye'nin beklentisini açıkladıNuman Kurtulmuş Türkiye'nin beklentisini açıkladı
Savcı Bhrara kovulduSavcı Bhrara kovuldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS