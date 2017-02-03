Ünlü şarkıcıdan Hülya Avşar'a sitem

Sahne öncesi röportaj veren sanatçı, hayatındaki pişmanlıklarla ilgili konuştu. Kolçak, “Genelde insani ilişkilerde yaptığım hatalarım var. Mesela kız arkadaşıma yaptığım haksızlıktan dolayı, ondan dayak yedim. Yumruk attı bana, hak etmiştim” dedi.

Hastalık döneminde en çok yürümeyi özlediğini belirten Kolçak, “Üç ay yattıktan sonra şimdi bol bol yürüyorum. Yeni bir eve taşındım, bahçemi düzenliyorum” şeklinde konuştu.

Zor günlerinde Sezen Aksu ve Işın Karaca’nın hep yanında olduğunu söyleyen sanatçı, muhabirlerin “Hülya Avşar’ın vefalı olduğu haberleri çıktı” sözleri üzerine, “Ben görmedim. Ne ziyaretime geldiğine ne de aradığına dair ber şey söylenmedi bana” açıklamasını yaptı.