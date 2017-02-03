Ünlü şarkıcının küçüklük fotoğrafı ortaya çıktı

Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü. Sanatçının 1972 yılında çekilen fotoğrafı ile günümüzde çekilen fotoğrafları yan yana getirildiğinde, neredeyse hiç değişmediği görülüyor.
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