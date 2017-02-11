Ünlü spiker kalp krizi geçirdi!

Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği Spor Spikerliği Kursu'na giden Tilev ders öncesi fenalaştı ve acilen Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tilev daha sonra özel doktorunun olduğu hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlattığı söylenen Tilev'in son durumuyla ilgili hastaneden resmi açıklama yapılması bekleniyor.

