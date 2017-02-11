Ünlü spiker oyunu açıkladı ve kovuldu

20 madde açıklayan Değirmenci, "Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene Hayır!" mesajını paylaştı.

Değirmenci, 20 maddeyle anlattığı mesajlarını "Koyun kurt ile gezerdi fikir başka başka olmasa..." diyerek tamamladı.

KANAL YÖNETİMİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Kanal D'den yapılan açıklamada sabahları Güne Merhaba programını sunan Değirmenci'nin referandumda "Hayır" oyu kullanacağını açıklamasından dolayı kovulduğu açıklandı.

Kanalın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Doğan Yayın Grubu olarak “tarafsızlık” en temel ilkemizdir.

Yayın İlkeleri’mizi, uluslararası yayıncılık anlayışını dikkatle inceleyerek ve kendi tecrübelerimizi değerlendirerek oluşturduk. Yayınlarımızı yıllardır bu İlkeler ışığında sürdürüyoruz ve bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye kararlıyız. Bağımsız bir yayın kuruluşu olarak varoluşumuzun en büyük dayanağı budur.

Arkadaşlarımızdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartışılan konularda taraf tutar şekilde davranmaktan kaçınmaları.