ÜNLÜ SPİKER TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ünlü spiker trafik kazasında ölümden döndü

Haber spikeri Caner Karaer, Sarıyer’de geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.

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Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 11.30 sıralarında cadde üzerinde yürüyen Caner Karaer’e aynı istikamette seyir halinde olan İETT’ye ait bir otobüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Karaer yola savruldu. Savrulma sırasında Caner Karaer’in başını yere vurduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Karaer’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Caner Karaer, 112 sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı şekilde geçtiği belirtilen Karaer’in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi.

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Caner Karaer’in eniştesi olduğunu ifade eden Mesut Okutan, "İç kanama nedeniyle ameliyata alınmış hemen. Ameliyat sırasında kanama temizlenmiş. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar mevcutmuş. Şu anda tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor. 15 dakika sonra tomografisinin çekileceğini söylediler" şeklinde konuştu.

Haber spikeri Karaer'e çarptığı iddia edilen otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi’ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İHA
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