Ünlü spikerin duygu dolu anları

TRT 1 Ana Haber Spikeri Erhan Çelik sosyal medya hesabından kendisine gelen bir hediyenin videosunu paylaştı. Aldığı hediye karşısında Erhan Çelik gözyaşlarını zor tuttu.

TRT 1 Ana Haber spikeri Erhan Çelik, sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta askeri birlikleri ziyaret eden Erhan Çelik kendisine ziyaret sonrası askerler tarafından gönderilen hediyeler karşısında çok etkilendi.

Ziyaret esnasında çekilen fotoğraflardan bir çerçeve ve asker beresi gönderilen Erhan Çelik hediye için hemen askerlerin komutanına telefon ederken gözyaşlarını zor tuttuğunu da söyledi.