ÜNLÜ SUNUCU ECE ERKEN ZEHİRLENDİ

Ünlü sunucu Ece Erken zehirlendi

Yediği etten zehirlenen ünlü sunucu, sabaha kadar kustu, halsizliği devam edince yayına çıkamadı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam 21:00'den beri şişkinlik, gaz, sonrasında ishal ve kusma sabah 06:00'ya kadar sürdü. Yine de kanata gelip yayına çıkacaktım ama o kadar halsiz o kadar kötüyüm ki hem size yansıtmamak hem de sizi üzmemek için yayını sunması için Haiit hocamdan rica ettim. Allah raziı kırmadı beni. Hastanedeyim, tek derdim Eymen'e geçmemesi. Salı günü yayında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in, ikinci mesajında ise "Besin zehirlenmesiymiş. Dün dışarıda et yedim, ondan diye düşünüyoruz" notunu yazdı. 

708
Özel güvenliklerin silah kullanımında düzenlemeÖzel güvenliklerin silah kullanımında düzenleme
Hava Kuvvetleri'ne rekor dönüşHava Kuvvetleri'ne rekor dönüş
16 milyon liralık vurgun16 milyon liralık vurgun
Antalya'ya kış gelmediAntalya'ya kış gelmedi
FETÖ dosyaları mahkemeye ulaştırılmamışFETÖ dosyaları mahkemeye ulaştırılmamış
İçerde ekibi karda Belgrad ormanında mahsur kaldıİçerde ekibi karda Belgrad ormanında mahsur kaldı
Polise internet abonelerinin kimliğine erişim yetkisiPolise internet abonelerinin kimliğine erişim yetkisi
TEM'DE 9 TIR KAZA YAPTI, TEM OTOYOLU KAPANDI !TEM'DE 9 TIR KAZA YAPTI, TEM OTOYOLU KAPANDI !
Hainler saldırı öncesi güvenlik kamerasındaHainler saldırı öncesi güvenlik kamerasında
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS