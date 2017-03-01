Ünlü sunucu kutsal topraklarda

Sunucu ve model Ebru Şancı, Umre'ye gitti.
Ebru Şancı, Arabistan'da çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü isim, instagram paylaşımına, "Kurban oldugum Allah'ım sen herkese nasip et" notunu yazdı
Ünlü sunucu ve model Ebru Şancı Umre'ye gitti.
Sunucu ve model Ebru Şancı, Umre'ye gitti.
Ebru Şancı, Arabistan'da çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü isim, instagram paylaşımına, "Kurban oldugum Allah'ım sen herkese nasip et" notunu yazdı