Ünlü sunucunun taciz davasında flaş gelişme

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi için numarasını alıp ardından kendisine cinsel taciz mesajları atan işadamını savcılığa şikayet etti. Savcılık, "Mesajları yanlışlıkla ona atmışım" diyen işadamına taciz suçundan dava açıp 4.5 yıl hapsini istedi.

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları atan işadamı Ümit A.'dan şikayetçi oldu. Savcılık, "Mesajları yanlışlıkla ona atmışım" diyen Ümit A. hakkında, cinsel taciz suçundan dava açıp 4.5 yıl hapsini istedi.

Sapmaz, Ümit A.'dan şikayetçi olmaya karar verdiğini ancak bu şahsın tehlikeli olduğunu duyduğu için ilk başta şikayetçi olmadığını belirtti. Cinsel taciz mesajlarının devam etmesi üzerine bu duruma tahammül edemez hale gelen genç sunucu, "Şu anda telefonumda engelli olsa da, Ümit A.'nın bana ulaşmasını hiçbir şekilde engelleyemiyorum. Yaşadığım mobbing psikolojimi bozuyor" dedi.