Ünlü sunucuya 3. taciz suçlaması

Genç kızlara cinsel taciz uygulamasından dolayı suçlu bulunan İngiltere'nin efsanevi televizyon yıldızı 86 yaşındaki Rolf Harris'in tacizleri tekrar gündemde. Harris, 1977'de görme engelli bir kadını taciz etmekle suçlandı.



Soutwark Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir savcı, eski televizyon sunucusu Rolf Harris'in üç suçtan tekrar yargılanacağını ve suçlarına bir yenisinin daha eklendiğini bildirdi. 1



Harris yeni suçlamadan dolayı savunma yapmadı.



Çocukların TV programı Hayvan Hastanesi'ndeki rolüyle tanınan yayıncı, geçen hafta Çarşamba günü üç suçlamadan beraat etmişti.



86 yaşındaki sunucu, 2014'te 12 ayrı cinsel taciz vakasından yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Hatta bunların arasında 10 yaşından küçük bir kız çocuğu da vardı.



Beş yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılan Harris cezasını bile çekmeden serbest bırakılmıştı.



Çocukların televizyon sunucusu olarak tanınan Rolf Harris, 1977'de görme engelli bir kadını taciz etmekle suçlandı. Harris, 1977'te Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'ndeki kadına 'güzel olduğunu' söyledikten sonra göğüslerini tutmakla suçlandı ve bundan da aklandı.



Harris'in yeniden yargılaması 15 Mayıs'ta yapılacak.

