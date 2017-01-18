SON DAKİKAANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE 1. MADDE KABUL EDİLDİ
CANLI MAÇFENERBAHÇE LİDERLİK ŞANSINI KAYBETTİ

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ KANSER OLDU

Ünlü türkücü kanser oldu

Kanser teşhisi koyulan ünlü türkücü Güler Işık tesettüre girdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kanser teşhisi koyulan ünlü türkücü Güler Işık, Umre ziyaretinde iyileşeceğini işaret eden bir rüya gördü. Rüyası doğru çıkıp şifa bulan Işık, tesettüre girdi.

"Dişi İbrahim Tatlıses" lakaplı ünlü türkücü Güler Işık Radikal bir kararla tesettüre girdi. Namaza başladı. Güler Işık hayatındaki bu ani değişikliğin neden ve nasıl gerçekleştiğini Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu "Duymayan Kalmasın" programında anlattı.

HASTANEDE KENDİSİNİ YERDEN YERE ATMIŞ

Yaklaşık iki buçuk yıl önce göğsünde bir sertlik ve Ağrı hisseden ünlü türkücü, doktora gitti. Doktor göğsündeki silikonu aldı ve Işık'ın göğüs kanseri olduğu teşhisini koydu. Işık doktorundan aldığı kötü haber karşısında yıkıldığını ve hastanede kendisini yerden yere attığını söyledi.

RÜYASINDA İYİLEŞECEĞİNİ GÖRDÜ

Kanser tedavisi başlayan Işık, Umre'ye gitme kararı aldı. Umre ziyareti sırasında şifa bulmak için dua eden ve iyileştiğine dair Allah'ın kendisine bir işaret göndermesini isteyen Işık, gece etkileyici bir rüya görür. Kanserin etkisiyle koltuk altında üç tane beze oluşan Işık, rüyasında, koltuk altından üç tane böceğin çıktığını görür. Umre ziyaretinden dönüşünde ameliyat olan Işık'ın koltuk altındaki kanser hücrelerinin yok olduğu görülür.

RÜYASI ÇIKTI, TESETTÜRE GİRDİ

Rüyası doğru çıkan ve duasının kabul olduğunu öğrenen Işık, radikal bir kararla tesettüre girdi ve namaza başladı. Işık, tesettüre nasıl girdiğini ve hastalık sürecinde yaşadığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Bundan sonra sahne hayatına ara vermeyeceğini söyleyen Işık, içkili olmayan mekanlarda, kına gecelerinde sahne alacağını söyledi.

204
Köpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli olduKöpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli oldu
Whatsapp'taki ihanet mesajı için 15 yılWhatsapp'taki ihanet mesajı için 15 yıl
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok !Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok !
Pentagon'dan Türkiye'yi kızdıracak ''Suriye'' planıPentagon'dan Türkiye'yi kızdıracak ''Suriye'' planı
Karlov suikastında organizatöre gözaltıKarlov suikastında organizatöre gözaltı
Ahmet Hakan'ın kendisi de olmadığının farkındaAhmet Hakan'ın kendisi de olmadığının farkında
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'den görüşme sonrası açıklamaKılıçdaroğlu ile Bahçeli'den görüşme sonrası açıklama
ABD'nin eğittiği subay El Bab'ın yeni emiri olduABD'nin eğittiği subay El Bab'ın yeni emiri oldu
Reina'nın sahibinden çarpıcı açıklamalarReina'nın sahibinden çarpıcı açıklamalar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS