ÜNLÜ YAZAR EŞİNE 250.000 TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ünlü yazar eşine 250.000 TL tazminat ödeyecek

''Allah De Ötesini Bırak'' kitabının yazarı Uğur Koşar eşinden boşandı.

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Çok satan ‘Allah De Ötesini Bırak’ kitabının yazarı Uğur Koşar ve eşi Gülsen Koşar’ın karşılıklı açtıkları boşanma davası sonuçlandı.

Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi’nde geçtiğimiz hafta görülen davanın karar duruşmasında Gülsen Koşar’ın avukatı Hasibe Nayır, yazar Koşar’ın aile birliğine sadık kalmayarak eşini aldattığını söyledi.

Hürriyet'ten Arda Akın'ın haberine göre; Mahkeme, Gülsen Koşar’ın iddialarını somut delillerle sabit görerek Uğur Koşar’ın, eşine 200 bin TL maddi, 50 bin TL ise manevi tazminat ödemesine karar verdi.

17 yaşındaki çocukları M.K.’nin velayetini anne Gülsen Koşar’a veren mahkeme ayrıca yazarın oğlu için her ay 700 TL nafaka ödemesine hükmetti. Yazar Koşar’ın eşiyle ilgili açtığı dava ise reddedildi.

Hürriyet
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