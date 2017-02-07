Ünlü yazarın ismi parka veriliyor

Maltepe Belediye Meclisi şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Belediyenin 2016 yılında yaptığı hizmetlerden bahsederek konuşmasına başlayan Kılıç, “Son aylarda ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görmemiz lazım. İşte en son Reina saldırısında orada hayatını kaybedenler adına Lübnanlı dostlarımızla bir araya gelerek kardeşlik anlaşması imzaladık ve Reina’yı ziyaret ederek bir anma gerçekleştirdik. Türkiye’de barışı, iç huzuru bozmak isteyenlere karşı birlik olarak durduk. El ele, hep beraber ilçemizi ülkemizi bu tür olaylardan uzak tutacağız” dedi.

MALTEPE’YE 15 TEMMUZ PARKI

Gruplar adına yapılan konuşmalar sonrası 9 maddelik meclis gündemi oylandı. Gündeme göre, Türk dünyasının ünlü yazarlarından Cengiz Aytmatov’un isminin bir parka verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca yeni Kaymakamlık binasının önündeki alana da, “15 Temmuz Parkı” isminin verilmesi gündeme alındı.