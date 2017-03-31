Ünlüler Halit Akçatepe’nin vefatının ardından paylaştı

Yeşilçamın efsane ismi Halit Akçatepe, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medyada ünlü isimler büyük ustanın ardından duygularını paylaştı.

İdo Tatlıses: Cennete bir ADAM daha gitti inşAllah. Allah banada sizin yanınıza , cennete girmeyi nasip etsin ömrümün sonunda.

Cem Yılmaz: Başımız sagolsun…Ustamız Halit Akçatepe’nin mekanı cennet olsun.

Halil Sezai: Başımız sağolsun.Halit Akçatepe vefat etmiş.Mekanı cennet olsun.

Pınar Altuğ: Hoscakal Güdük Necmi

Ebru Gündeş: Nasıl üzüldüm anlatamam. Çocukluğumun ‘Gülen Gözler’i mekanın cennet olsun, nurlar içinde uyu büyük usta

Müjdat Gezen: 60 yıllık arkadaşım Halit. Annesiyle babasıyla üçümüz birlikte çalıştık. Birlikte ortak tiyatro yaptık, filmlerde oynadık. Biz komşuyduk. Cihangir’de evlerimiz yan yanıydı. Ne diyeyim, söyleyecek bir şey yok. Biraz önce kızıyla konuştum. Karacaahmet’te uğurlayacağız

Ayşen Gruda: Çok ani duydum. O kadar üzgünüm ki anlatamam. Çok uzun yıllardır arkadaşım. Aynı evde oturduğum arkadaşımı kaybettim. Bu ekol yavaş yavaş bitiyor. Gençlere bu ekole dikkat etmelerini ve onlardan feyz almalarını rica ediyorum. Türk milletinin değerli bir ismiydi, başımız sağolsun.

MehmetAli Erbil: Oyunculuğu, disiplini ondan feyz alarak öğrendim. Böyle bir sanatçıdan öğrendiğim her şey için inanılmaz mutluyum. Onu kaybettiğim için çok üzgünüm. Türk halkı onun değerini biliyordu. Hepimizin başı sağolsun. Ertem Eğilmez'i de çok iyi biliyordum. Onlar yeri doldurulamayacak isimler. Türk ulusunun başı sağolsun.

Selda Alkor: Halit'in benim kalbimde ayrı bir yeri var. Benim için çok özeldi. Maalesef gidiyor hepsi... Ben aramızdan ayrılan bu gibi isimlere ölmüş gözüyle bakamıyorum. Bazen içimden bir ses 'Şunu bir arayayım da, ne yapıyor sorayım' diyor. O kadar kabullenemiyorum ki, çok sevdiğimiz bir insandı. Nurlar içinde yatar inşallah…

Hülya Koçyiğit: Bütün sinema sevenler çok sarsıldık. Halit Abi kahkahalarıyla anımsayacağımız bir arkadaşımız. Çok önemli bir aktör. Türkiye'de herkesin sevgisini kazanmış, birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğum bir insan. Ne yazık ki Türk sineması peşi peşine çok kan kaybediyor. Maalesef o çok sevdiğimiz filmlerin yönetmenleri, oyuncuları birer birer aramızdan ayrılıyor. Halit Akçatepe dünyasını değiştirdi ama aramızdan ayrılmadı. Daha nice nesiller onu tanıyarak büyüyecek. Halit Abi, hiçbir zaman hiçbir sıkıntısını paylaşmazdı. Kendi kendine sorunlarının üstesinden gelirdi. Yaşını sorduğumuzda hiçbir zaman kabul etmezdi. Hayat acımasız. Hiç ummadığınız anda alıyor sizi.

Atilla Dorsay: Türk sinemasına gelmiş geçmiş en güler yüzlü oyunculardandı. Ertem Eğilmez'in onu seçtiği koruduğu ve onu bugünkü şöhretine kavuşturduğu bilinir. Canım Kardeşim'de Tarık ile başrolü üstlendi ve onun karşısında hiç eğik durmadı. Tabii biz onu en çok Güdük Necmi karakteri ile hatırlıyoruz. Hiç silinmedi, kendisini hep gösterdi. Çok sevilen bir oyuncuydu. İşte böyle bir insan... Düşününce bile insanın içinden ağlamak geliyor. Son 1-1,5 yıldır kimseyi kabul etmeden felçli bir şekilde yatıyordu. Gidemedik, ziyaret edemedik. Gidenlerin arkasından konuşuyoruz böyle...