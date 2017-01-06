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ÜRDÜN'DEN ''REİNA'' KARARI

Ürdün'den ''Reina'' kararı

Ürdün'de Reina saldırısı ile ilgili nefret söyleminde bulunan 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ürdün'de Reina saldırısı hakkında nefret söyleminde bulunduğu düşünülen 12 kişi hakkında soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Haberi, Ürdün medyasını kaynak gösteren Associated Press duyurdu.

Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden ikisi Ürdün vatandaşıydı.

TÜRKİYE'DE 20’YE YAKIN SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENİYOR

Türkiye'de de Ortaköy’deki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. DHA'nın haberinde, şu ana kadar 20’ye yakın sosyal medya hesabının incelemeye alındığı belirtilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği ifade edilmişti.

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