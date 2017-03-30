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ÜRETEREK GENÇ KALIYORLAR

Üreterek genç kalıyorlar

Maltepe Huzurevi sakinlerinin el emeği, göz nuru eserlerinin sergilendiği “Üreterek Genç Kalanlar” resim sergisi açıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sizler geçmişle gelecek arasında bir köprüsünüz” diye konuştu.

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Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açılan sergiye, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ressam Aydan Çelen ve çok sayıda sanatsever katıldı. Maltepe Huzurevi sakinlerinin el emeği ile işledikleri eserlerin sergilendiği serginin açılışında konuşan Kılıç, “Her biriniz Mustafa Kemal Cumhuriyetinin birer abidelerisiniz. Bilgi, beceri ve tecrübe her birinizi insan-ı kamil yapmıştır. Bu kolay değil. Sizler geçmişle gelecek arasında bir köprüsünüz. Huzurevi bünyesinde yaşamını devam ettiren ve bu sergiyi bizlere sunan sizlerin tecrübesi bizler için çok gençtir. El emeği göz nuru eserler, birlikte çalışmanın ürünüdür. Anadolu insanın gülen yüzü, çağdaş yüzü, sembol yüzü Türkan Saylan’ın adını taşıyan bu kültür merkezimizde bu sergiyi açmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki Galeri Maltepe salonundaki sergi, 1 Nisan 2017 Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

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