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ÜS BÖLGESİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 19 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Üs bölgesine saldırı hazırlığındaki 19 terörist öldürüldü

TSK, dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saldırı hazırlığındaki 19 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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TSK'dan yapılan açıklamada, dün Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 19 teröristin etkisiz hale getirildiği, iki Doçka uçaksavar silahının da ele geçirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"25 Mart 2017 tarihinde gün boyunca Hakkâri/Yüksekova’da iki kez icra edilen hava destekli operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 19 terörist etkisiz hale getirilmiş, iki Doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir.

Bingöl/Kiğı’de güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 15 kg Amonyum Nitrat, 200 m kablo, 50 adet pil, iki akü, dokuz mutfak tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

24 Mart 2017 tarihinde 14.56-19.54 saatleri arasında Irak’ın kuzeyi Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatları sonucunda elde edilen son tespitlere göre 8 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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