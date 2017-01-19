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ÜSKÜDAR MEYDANI PROJESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Üsküdar Meydanı Projesi için süreç başladı

Üsküdar sahiline yapılacak dolgu alan ve meydan düzenlemesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından Üsküdar sahiline yapılacak dolgu alanı ve meydan düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.

2 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Üsküdar Meydanı'ndaki kaotik ortamın giderilmesi, yaya akışlarının rahatlatılması ve tarihi yapıların ortaya çıkartılmasının amaçlandığının belirtildiği projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

SAHİL "KAZIKLAMA SİSTEMİ" İLE DOLDURULACAK

Üsküdar Meydan ve Sahil Düzenleme Projesi geçtiğimiz ay, İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin itirazları ve tartışmalar eşliğinde oyçokluğu ile kabul edilmişti. Karara göre, tarihi Kuşkonmaz (Şemsi Paşa) Camisi ile Üsküdar iskelesi arasındaki alanın "kazıklama sistemi"yle doldurularak seyir teras yapılmasına karar verilmişti. Meclis kararının ardından askıya çıkan Üsküdar Sahil Düzenlemesi ve Deniz Yapılarına ilişkin hazırlanan projedeki detaylar belli oldu.

13 BİN METREKARE DOLGU ALAN YAPILACAK

Proje detaylarına göre 32 milyon 164 bin 216 TL yatırımla hayata geçirilmesi beklenen proje 3 etaptan oluşacak. Birinci etapta seyir ve balık tutma amacı ile kullanılacak bir iskele ile 2 tane seyir terası yer alacak. Kuzeyde yer alan ikinci etap ise, toplam 4 adet seyir terası ve kıyı düzenlemesinden oluşacak. Üçüncü etapta ise deniz doldurarak yaklaşık 10 bin 750 metrekare alan elde edilecek. Kazıklı sistem ile inşa edilecek alanda gezi yolları, yeşil alan ve meydanın uç kısmı yer alacak. Projenin tamamı kapsamında denize yaklaşık 13 bin metrekare dolgu alan yapılacak.

DHA
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